رئيس ” النصر ” غير راضي عن أداء الفريق.. و ” جوستافو ” يُبرر هزيمته

نواف السالم(صدى):

انتقد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، مدرب فريقه الأرجنتيني جوستافو كونتيروس؛ لخسارته المباراة الماضية أمام القادسية في دوري المحترفين.

وتساءل ” بن تركي ” عن أسباب الخسارة أمام القادسية، مشددًا على عدم رضاه عن مستوى الفريق خلال هذه المباراة.

وأرجع المدرب الأرجنتيني أسباب الخسارة إلى طر لاعبه عمر هوساوي في المبارة، بالإضافة لإصابة اللاعب عوض خميس، وإحراز القادسية لهدف مبكر.