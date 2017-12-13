رئيس ” النصر ” غير راضي عن أداء الفريق.. و ” جوستافو ” يُبرر هزيمته
انتقد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، مدرب فريقه الأرجنتيني جوستافو كونتيروس؛ لخسارته المباراة الماضية أمام القادسية في دوري المحترفين.
وتساءل ” بن تركي ” عن أسباب الخسارة أمام القادسية، مشددًا على عدم رضاه عن مستوى الفريق خلال هذه المباراة.
وأرجع المدرب الأرجنتيني أسباب الخسارة إلى طر لاعبه عمر هوساوي في المبارة، بالإضافة لإصابة اللاعب عوض خميس، وإحراز القادسية لهدف مبكر.
kkk[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
أبونايف[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله وش الفايده من التشجيع دراهم مافيه
اخذوا الدوري ما استلموا مكافأتهم
تتاهل لآسياء مافيه رخصه
خلتونا بس نطقطق على الزعيق صعبه قويه حتى جمهور القادسية جتهم هالحاله
معاوية[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 دقيقة
الرجال ماهو موجود كيف صرح ؟؟؟؟؟