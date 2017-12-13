تراجع تمويل المتداولين للأسهم 52 % بنهاية الربع الثالث من العام الجاري

نايف السالم(صدى):

وصلت قيمة التسهيلات المتاحة لتمويل تداولات الأسهم في السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2017، نحو 7.25 مليار ريال مقارنة بـ 15.18 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2016، بتراجع 52% .

ووفقا للإحصائيات ، فقد وصل مجموع قيمة التسهيلات المتاحة لتمويل الأسهم بنهاية الربع الثالث 2017 أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وتراجع مجموع قيمة التسهيلات بسبب تراجع التسهيلات المقدمة من طرف ثالث أو طرف وسيط عبر الشخص المرخص له، حيث تقسم التسهيلات لتمويل الأسهم إلى قسمين “تسهيلات مباشرة من الشخص المرخص له ” و “تسهيلات من طرف عبر الشخص المرخص له.

وصعدت التسهيلات المتاحة المباشرة والمقدمة من الشخص المرخص له، إلى 85 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017 إلى 6.52 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق من 3.53 مليار ريال، كما ارتفعت 97 في المائة من بداية العام، إذ بلغت قيمتها نحو 3.31 مليار ريال بنهاية 2016.

و تراجعت تسهيلات من طرف عبر الشخص المرخص له ، 94 في المائة خلال عام و91 في المائة من بداية العام، من 11.65 مليار ريال في نهاية الربع الثالث 2016 إلى 8.47 مليار ريال بنهاية 2016 ومن ثم 729 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2017.