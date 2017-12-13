بعد تسجيلها مستويات قياسية.. ” بتكوين ” تتراجع

علي القحطاني(صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، انخفاظًا ملحوظًا، بعد تراجع عقودها الآجلة في ثاني جلسات تداولها في بورصة ” سي بي أو إي ” الأمريكية.

وسجلت ” بتكوين ” خلال التعاملات انخفاض بنسبة 2.15% إلى 16806 دولار، وسط ترقب المستثمرين لإصدار بورصة ” سي إم إي ” عقودًا آجلة لـ ” بتكوين ” الإثنين المقبل.

وكانت عقود العملة الرقمية ” بتكوين ” التي تنتهي صلاحيتها في يناير المقبل أغلقت في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، منخفضة بنسبة 2.8% عند 18020 دولارًا.