اليوسفي.. علاج للسمنة

أوتاوا(صدى):

أكدت دراسة أجراها الباحثون في كندا بجامعة ويسترن أونتاريو، أن اليوسفي ينشط عملية حرق الدهون بالجسم ويمنع تراكم الدهون الزائدة لاحتوائه على مادة ” نوبلتين ” وتوجد هذه المادة في العروق البيضاء الموجودة تحت القشرة وبين الفصوص.

وأوضحت الدراسة، أن اليوسفي يعمل على تقوية المناعة لأنه يحتوي على فيتامين سي، ويقي من نزلات البرد ويمنح البشرة نضارة، ويجعل الجسم مليء بالصحة والحيوية لاحتوائه على بروفيتامين A، إضافة إلى أنه ملئ بالكالسيوم المفيد للعظام والأسنان.

ويذكر أن تناول 3 أو 4 ثمرات من اليوسفي كمية مناسبة للجسم لتمنحه فيتامين سي.