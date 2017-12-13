” حقوق الانسان ” تحذر من التمييز في تقديم الخدمات وفقًا للجنسية
أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، أن التمييز وفقًا لجنسية أو نوع أو أي مسوغ غير نظامي يعد مخالفة وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية أنه لا يجب التمييز في تقديم الخدمات أو سياسات المرافق أو أي جهة أخرى، مشيره إلى أن مبدأ عدم التمييز يعد مبدئًا شاملًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكّدته جميع المعاهدات الرئيسة لحقوق الإنسان.
القرشي[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 4 ساعات
يا حبيبي هناك من يميز مابين عيال القبائل وهم كلهم عيال وطن واحد فما بالك بالتفرقة على الجنسية عاد .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 3 ساعات
لم ولن يتم القضاء على التمييزفي جميع دول العالم مهما بذِل ومهما حرصوا على ذلك-طبع النفس البشريه-الا من رحم ربي-في ارقى دول العالم تجد جذوره متغلله- وعلى مستوى عالي-ولنا في ترامب قدوه سيئه-