” حقوق الانسان ” تحذر من التمييز في تقديم الخدمات وفقًا للجنسية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، أن التمييز وفقًا لجنسية أو نوع أو أي مسوغ غير نظامي يعد مخالفة وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأوضحت الجمعية أنه لا يجب التمييز في تقديم الخدمات أو سياسات المرافق أو أي جهة أخرى، مشيره إلى أن مبدأ عدم التمييز يعد مبدئًا شاملًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكّدته جميع المعاهدات الرئيسة لحقوق الإنسان.