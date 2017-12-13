طرق هامة لعلاج الإمساك عند الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بالإمساك، وتعود أسبابه إلى سوء النظام الغذائي و أنواع الأطعمة التي يتناولها ، أو ربما بسبب خوف الطفل من استعمال الحمام بمفرده.

إليك العديد من الطرق التي يمكنها مساعدة طفلك في التخلص من الإمساك المستمر :

لابد من ضرورة تغير النظام الغذائي للطفل، فيجب تناول فواكه متنوعة كالخوخ والتفاح والفراولة، ويأكل أيضا البسكويت، والكراكرز، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن يقلل الطفل من تناول الأرز والجبن والموز .

يمكن أيضا زيادة السوائل فيتناول مياه باستمرار ، وللتأكد من أن كمية المياه التي يتناولها الطفل كافية يمكنك ملاحظة لون البول فالطبيعي أن يكون أصفر فاتح أما غير ذلك فيكون هناك نقص في السوائل بالجسم .

ينبغي أيضا لعلاج الطفل من الإمساك أن يقلل عدد ساعات الجلوس أمام التليفزيون، في مقابل زيادة حركة الجسم والمشي والقفز في أماكن مخصصة للأطفال .