بالصور.. أمين عام منظمة السياحة العالمية يزور معرض روائع آثار المملكة

نايف السالم(صدى):

قام أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي أمس بزيارة لمعرض روائع آثار المملكة، والمعارض المصاحبة لملتقى آثار المملكة المقامة حاليا في المتحف الوطني بالرياض.

وكان في استقباله مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الدكتور علي الغبان ،والمشرف على قطاع الآثار والمتاحف الدكتور حسين أبو الحسن .

وقام الدكتور طالب الرفاعي بجولة في المعرض واطلع على ما يحويه من قطع أثرية فريدة تعكس البعد الحضاري والتاريخي العميق للمملكة.

ويحوي المعرض (466) قطعة أثرية نادرة تعرّف بالبعد الحضاري للمملكة وإرثها الثقافي، وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة، تغطي القطع المعرض الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميلاد) منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصور السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مروراً بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة منذ عام 1744م إلى عهد الملك عبد العزيز (رحمه الله) مؤسس الدولة السعودية الحديثة.