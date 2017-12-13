تحذير: المسكنات تدمر الصحة وتصيب بالسمنة

متابعات(صدى):

قال علماء بجامعة نيوكاسل، أن تناول المسكنات بكميات كبيرة مثل الغابابينتين والبريغابالين وغيرها من المواد المسكنة لها أثار سلبية على الصحة فتؤدي إلى الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والأرق .

وقام الباحثون بالجامعة بإجراء تجربة على بعض الناس المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتم تقسميهم إلى مجموعتين الأولي تتناول أدوية أمراض قلب وأوعية دموية ومسكنات، والثانية تتناول فقط أدوية أمراض قلب وأوعية دموية، وكشفت النتائج أن المجموعة الأولى تعانى من السمنة وارتفاع ضغط الدم ويشتكي أغلبهم من الأرق أكثر من المجموعة الثانية .

لذا يحذر الأطباء من خطورة تناول مسكنات خاصة لمن يعانون من أمراض مثل القلب والصداع النصفي.