قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من محافظة الخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين من أنحاء مختلفة في محافظة الخليل، بينهم شقيقان، وفتشت عدداً من المنازل .

وقالت مصادر محلية وأمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوباً، وفتشت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين، وروّعت الأهالي، والأطفال، واعتقلت أمين سر حركة فتح في المخيم سامي محمد شعبان جنازره، والأخوين ساهر ومحمود إبراهيم غطاشه، وأحمد كمال أبو طعيمه (21 عاماً) .

كما داهمت تلك القوات، قرية كرما في بلدة دورا، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا، فيما اعتقلت فلسطينيين آخرين من قرية خرسا، إضافة إلى مواطن فلسطيني من بلدة بيت أمر، شمال الخليل بعد دهم منزل ذويه .