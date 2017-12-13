خطة جديدة لتحفيز القطاع الخاص بـ 17 مبادرة وميزانية 72 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

يشهد عام 2018، بداية جديدة؛ لإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك؛ بهدف تحفيز القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مالية، إنه من عام 2018 حتى 2020 سيكون هناك خطة؛ لتحفيز القطاع الخاص، على مستويين، حيث يتضمن الجزء الأول من الخطة 17 مبادرة، تركز على بعض المجالات الهامة من بينها : ” تعزيز الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم السيولة، والتواصل مع القطاع الخاص “.

ويسيطر على المستوى الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص، طابع تحولي، يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص؛ وسيتم اختيار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة مثل كفاءة الطاقة ورفع الإنتاجية.

وأكدت المصادر على أنه سيتم تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، مضيفة أنه سيتم تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018.