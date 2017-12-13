إنقاذ الطرف العلوي الأيسر لمريض من البتر بمستشفى عرعر المركزي

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إسعاف مريض عشريني أدخل إثر حادث سير مما تسبب بأذى شديد في الطرف العلوي الأيسر ونقص تروية حاد مع نزف شديد.

وقد تم نقله إلى غرفة العمليات، وكان لديه بعد الاستقصاء الجراحي أذية هارسة شديدة على مستوى الجلد والعضلات منطقه المرفق الأمامي والجانبي والساعد مع انقطاع في الدورة الدموية الشريانية ونزف شديد من الأوردة في المنطقة.

وقد تم على الفور استكشاف الشريان العضدي بفروعه وعمل استئصال صمة خثرية من الشرايين ووصل الأوردة المقطوعة وتنظيف الجروح وإزالة الأنسجة المتموتة وإجراء الضماد المناسب.

وأستغرق العمل الجراحي أربع ساعات، كما تم متابعة المريض في قسم جراحة التجميل، حيث أجري للمريض عملية ترميمية في مرحلة ثانية وذلك لإغلاق الجروح وترميم الأنسجة بشكل كامل .

ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة حيث يخضع للعلاج التأهيلي وبحمد من الله خرج المريض من المستشفى معافى وبصحه جيدة.