” التخصصات الصحية ” تقيّم كلية الطب بجامعة تبوك

نايف السالم(صدى):

زار وفد لجنة الاعتراف التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلاً بالدكتور عبدالعزيز الملحم والدكتور أيمن خرابة، كلية الطب بجامعة تبوك .

وتهدف الزيارة إلى تقييم استعدادات الكلية لاعتمادها كمركز تدريبي معتمد لزمالة الطب الوقائي – طب المجتمع، والوقوف على تجهيزات الكلية وقسم طب المجتمع بالكلية.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري أن الزيارة تأتي كخطوه نهائية لتقييم استعدادات جامعة تبوك ممثلة في كلية الطب لفتح باب القبول في هذا البرنامج واستقبال خريجي كليات الطب والبدء في تأهيلهم للحصول على شهادة الاختصاص السعودي (الدكتوراه) في طب المجتمع – الطب الوقائي تماشياً مع الرؤية والتوجه الوطني للرقي بصحة المجتمع ضمن رؤية (2030) .