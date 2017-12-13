ترقب محلي وعالمي لكلمة خادم الحرمين
يترقب الشارع السعودي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – التي يلقيها اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والتي تتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.
ومن المتوقع أن يتناول الخطاب سياسة المملكة في الداخل والخارج والموقف السعودي من تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتوقع مراقبون وسياسيون أن يركز خادم الحرمين الشريفين في خطابة على الدور السياسي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعاظم هذا الدور نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في قلوب العرب والمسلمين، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 4 ساعات
فديتك يا مولاي يا ملكنا وسيدي المعظم
فديتك والله يا عظمة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2571 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاء الله خير
يحي الشديدي[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهدك الامين اسال الله ان يديم علينا الامن والامان فى وطنا الغالى اللهم انصرنا على عدونا نحن كل مواطن نفتخر بسيدي خادم الحرمين ادامه الله لنا ذخرا
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعمو يحي الشديدي
استخلفك بالله لا تقلب عليه المواجع
والأحزان كفاية عذآب هههههههههههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعمو يحي الشديدي
استخلفك بالله لا تقلب عليه المواجع
والأحزان كفاية عذآب هههههههههههههههههههههه