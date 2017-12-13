ترقب محلي وعالمي لكلمة خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

يترقب الشارع السعودي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – التي يلقيها اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والتي تتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

ومن المتوقع أن يتناول الخطاب سياسة المملكة في الداخل والخارج والموقف السعودي من تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتوقع مراقبون وسياسيون أن يركز خادم الحرمين الشريفين في خطابة على الدور السياسي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعاظم هذا الدور نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في قلوب العرب والمسلمين، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.