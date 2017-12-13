عمومية فيبكو : عدم توزيع الأرباح السنوية للعام المالي 2017

عادل الحربي(صدى):

أقرت الجمعية العمومية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ” فيبكو ” أمس، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح السنوية لعام 2017م، بهدف دعم التوسعات المنتظرة بالشركة.

وقالت الشركة في بيان لها ” الجمعية العمومية توافق على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة، وعلى لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة “.

وأضافت، ” ووافقت الجمعية العمومية على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية “.