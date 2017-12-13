بالفيديو.. السعودية للكهرباء توضح كيفية احتساب الاستهلاك في فواتير التعرفة الجديدة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، صباح اليوم الأربعاء، جاهزيتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حول تعديل تعريف بيع الطاقة الكهربائية التي ستطبق في مطلع يناير المقبل.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” طريقة تعديل التعريفة الكهربائية، الذي سيطبق بدءا من 1 يناير 2018م، كالآتي:

تقسم كمية استهلاك الطاقة في فئة الاستهلاك السكني خلال الشهر إلى شريحتين، حيث تبدأ الشريحة الأولى من 1-6000 كيلو واط ساعة/شهر، وتحتسب ب 18 هللة/كيلو واط ساعة.

وتبدأ الشريحة الثانية من أكثر من 6000 كيلو واط ساعة، وتحتسب ب 30 هللة/كيلو واط ساعة.

أما عن فئة الاستهلاك التجاري فتحتسب الشريحة الأولى التي تبدأ من 1-6000 كيلو واط ساعة، ب 20 هللة، وتحتسب الشريحة الثانية ب 30 هللة.

وتحتسب فئة الشريحة الأولى في الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والجهات ذات الصلة بهذه الفئة، ب 16 هللة، بينما تحتسب الشريحة الثانية ب 20 هللة.

كما يحتسب جميع الاستهلاك في فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية ب 21 هللة.

ويذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.