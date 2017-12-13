بالفيديو.. رجل وابنه يعتديان بالضرب المبرح على صبي

كانبرا(صدى):

أقدم رجل أسترالي وابنه على الأعتداء بالضرب المبرح على صبي عمره 14 عاماً ، وتصوير هجومهما عليه بمقطع فيديو.

وظهر الأب وابنه بالفيديو وهما يلكمان الصبي ويطرحانه أرضا بقوة ثم يستمر الصبي في ضربه، واتهم الثنائي بممارسة العنصرية ضد الصبي، لكن الاثنين أشارا إلى قيامهما بفعلتهما ردا على بصق الصبي ابنة الرجل.