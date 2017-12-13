بالفيديو.. رجل وابنه يعتديان بالضرب المبرح على صبي
أقدم رجل أسترالي وابنه على الأعتداء بالضرب المبرح على صبي عمره 14 عاماً ، وتصوير هجومهما عليه بمقطع فيديو.
وظهر الأب وابنه بالفيديو وهما يلكمان الصبي ويطرحانه أرضا بقوة ثم يستمر الصبي في ضربه، واتهم الثنائي بممارسة العنصرية ضد الصبي، لكن الاثنين أشارا إلى قيامهما بفعلتهما ردا على بصق الصبي ابنة الرجل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 4 ساعات
تستهل ما جاك
احترم حالك تحترم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2128 ] نشر منذ 4 ساعات
تستاهل ما جاك
احترم حالك تحترم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39812 ] نشر منذ 4 ساعات
اهرب ياالرخمه دام مالك بهما قدره ,,
N&7M2[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 4 ساعات
الاب ما اعتدى لكن اكتفى بتاديب الصبي بالتوبيخ فقط