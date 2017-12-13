الانتهاء من وضع شروط الترخيص للجامعات العالمية

علي القحطاني(صدى):

أعلن فريق العمل المشترك بين وزارتي التعليم والتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، الانتهاء من وضع متطلبات وشروط الترخيص للجامعات العالمية، على أن يتم إصدار التراخيص وفقًا لمعايير محددة ما يعزز من استثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم.

وأكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، أنه يتم حاليًا من العمل على الانتهاء من التحضيرات النهائية للإعلان عن الشروط والبدء في استقبال الطلبات رسميًا، والذي من المتوقع أن يكون قريبًا، لسرعة التمكين من دخول السوق السعودية والاستثمار فيها.

وأوضح ” العتيبي ” في منتدى اكتفاء الذي نظمته شركة أرامكو السعودية أمس، أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، لتكون أول خطوة للملكة في طريق إزالة قيود الملكية أمام الشركات الأجنبية تدريجيًا، حيث كانت مطالبة فيما سبق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.