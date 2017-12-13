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” هيئة الرياضة ” تحول قضايا الأهلي والعويس والحائلي والتويجري إلى اتحاد القدم

” هيئة الرياضة ” تحول قضايا الأهلي والعويس والحائلي والتويجري إلى اتحاد القدم
ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن موقف قضايا الفساد المتعلقة نادي الاتحاد وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وقال ” آل شيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم اليوم تحويل نتائج ملفات التحقيق في قضايا الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني لاتحاد كرة القدم؛ لاتخاذ مايلزم “.

واستكمل في تغريدته: ” ولازالت قضية الفساد في نادي الاتحاد والهدر المالي وقضية عبدالله البرقان في إجراءات التحقيق “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 4 ساعات

إللي أخطأ يتحمل نتيجة خطأه . . . لكن يا واش يا واش عليهم .

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