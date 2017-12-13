” هيئة الرياضة ” تحول قضايا الأهلي والعويس والحائلي والتويجري إلى اتحاد القدم
أعلن تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن موقف قضايا الفساد المتعلقة نادي الاتحاد وعدد من المسؤولين الرياضيين.
وقال ” آل شيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم اليوم تحويل نتائج ملفات التحقيق في قضايا الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني لاتحاد كرة القدم؛ لاتخاذ مايلزم “.
واستكمل في تغريدته: ” ولازالت قضية الفساد في نادي الاتحاد والهدر المالي وقضية عبدالله البرقان في إجراءات التحقيق “.
القرشي[ عدد التعليقات: 2048 ] نشر منذ 4 ساعات
إللي أخطأ يتحمل نتيجة خطأه . . . لكن يا واش يا واش عليهم .