” هيئة الرياضة ” تحول قضايا الأهلي والعويس والحائلي والتويجري إلى اتحاد القدم

ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن موقف قضايا الفساد المتعلقة نادي الاتحاد وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وقال ” آل شيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم اليوم تحويل نتائج ملفات التحقيق في قضايا الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني لاتحاد كرة القدم؛ لاتخاذ مايلزم “.

واستكمل في تغريدته: ” ولازالت قضية الفساد في نادي الاتحاد والهدر المالي وقضية عبدالله البرقان في إجراءات التحقيق “.