” التحالف ” يشن 9 غارت جوية على مواقع الحوثيين باليمن

فهمي محمد(صدى):

استهدفت قوات التحالف العربي، صباح اليوم الأربعاء، مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت 7 غارات جوية على مقر الشرطة العسكرية بمنطقة شعوب وسط صنعاء، حيث تم سماع دوي انفجارات عنيفة ومشاهدة تصاعد ألسنة اللهب من الموقع.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف ما زالت تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف، مع غياب المضادات الأرضية من قبل الحوثيين.

كما أشارت مصادر محلية في محافظة الحديدة إلى أن التحالف شن غارتين جويتين على معسكر أبو موسى ومنطقة القطابة بمديرية الخوخة، كما ألقت منشورات في بعض المناطق بالمحافظة تدعو المواطنين للانتفاض ضد الحوثيين.

وقالت المصادر إنه حتى الآن لم تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الموقعين.