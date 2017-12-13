انطلاق التصفيات المحلية للأولمبياد الوطني التاسع للروبوت بتعليم جازان غداً

تركي السالم(صدى):

تنطلق غداً التصفيات المحلية للأولمبياد الوطني التاسع للروبوت الذي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي وذلك بمقر المركز النشاط الكشفي بمدينة جيزان .

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي إبراهيم بن عبده حملي أن عدد المنتخبات المشاركة في التصفيات بلغ ” 19″ منتخباً منها ” 7 ” منتخبات في مسار الفيرست ليقو , و “12” منتخبا في مسار السومو يشارك فيها ” 60 ” طالبا من مختلف المراحل بتعليم جازان يتنافسون على التقييم على أداء ” 18 “مهمة على طاولة الفيرست ليقو , إضافة للقيم الأساسية والمشروع والبرمجة والتصميم ويتنافسون على كأس البطل في مسار السومو .

وبين أنه تم تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل لمدربي الروبوت في مساري السومو والفيرست ليقو بالتعاون مع شركة الآفاق المعلوماتية وثانوية المعرفة , مشيراً الى أن البرنامج الذي يشرف عليه مشرف النشاط العلمي يحيى الصميلي تم تشكيل له عدة لجان للإشراف على تنفيذه تشمل اللجنة التنظيمية ولجنة التحكيم ولجنة الدعم الفني إضافة إلى اللجنة الإعلامية .