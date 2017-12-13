الملحق الثقافي بواشنطن يعلق على أنباء تأخر مكافآت المبتعثين

نايف السالم(صدى):

علق الملحق الثقافي السعودي بواشنطن الدكتور محمد العيسى، على الأنباء المتداولة بشأن تأخر صرف المكافآت الخاصة بالطلاب المبتعثين من المملكة إلى الولايات المتحدة، بأن التأخر حدث ليوم واحد فقط وذلك بسبب فارق التوقيت.

وأضاف العيسى، أن مكافآت الطلاب المبتعثين تأخرت ليوم واحد، حيث كان من المفترض أن ترسل يوم الجمعة الماضية، لكنها توافقت مع إجازة نهاية الأسبوع، مبينا أنها صرفت للجميع أمس الثلاثاء، مؤكدا أن عدد المبتعثين في الولايات المتحدة مع مرافقيهم يبلغ نحو 80 ألفا، وينالون الرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن تأمينات الطلاب والطالبات كلها مغطاة بالكامل بالإضافة إلى مرافقيهم، وفقا لصحيفة الوطن.

ونفى العيسى أن يكون قد تم تخفيض المكافآت التي تصرف للطلاب، مؤكدا أن التخفيضات التي حصلت في التأمين الطبي ليست من اختصاص الملحقية، وإنما كان ذلك من خلال اتفاق وزارة التعليم مع شركات التأمين.