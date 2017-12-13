أمير جازان يخصص جلسته الأسبوعية لموضوع ” تاريخ ومملكة التاريخ في ضوء رؤية 2030 “

تركي السالم(صدى):

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بقصر سموه مساء اليوم ، الجلسة الأسبوعية التي خصصت لموضوع ” تاريخ ومملكة التاريخ في ضوء رؤية 2030″ .

وتحدث سموه في بداية الجلسة عن أهمية العنوان الذي يحمل في طياته دلالات ومعاني كثيرة ومهمة لتوضيح العمق الحضاري والإنساني لهذا الوطن ، وتعزيز قيم الولاء والانتماء له.

وأكد سموه أهمية التاريخ وتلقينه بطريقة صحيحة للجيل الجديد لحمايتهم من الطرق والمبادئ الهدامة ، ومعرفة دورهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ، وأن يكونوا أدوات بناء لا معاول هدم .

واشتملت الجلسة على مناقشة أربعة محاور رئيسة ، حيث تحدث رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة جازان الدكتور علي بن محمد عواجي عن المحور الأول بعنوان “فكرة اللقاء التشاوري لمشرفي ومعلمي التاريخ في منطقة جازان ، فيما تحدث مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن المحور الثاني بعنوان “تدريس التاريخ من منظور تربوي معرفي”.

كما تحدث عميد الدراسات العليا بجامعة جازان الدكتور علي بن حسين الصميلي في المحور الثالث عن “أهمية تدريس علم التاريخ في ظل رؤية 2030” .

وفي المحور الرابع والأخير ، سلط رئيس قسم الاجتماعيات والتربية الوطنية بتعليم جازان فهد بن عيسى خرمي ، الضوء ، على “إسهامات التعليم العام في تفعيل تاريخ المملكة” .

وفي ختام الجلسة ، كرم سمو أمير منطقة جازان ، الأديب والناقد والباحث في اللغة العربية والتربية والتاريخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد رفاعي ، على إسهاماته ومشواره العلمي والأدبي الحافل بالعطاء.