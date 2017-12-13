” السعودية للكهرباء ” توضح مدى تأثر تكاليف التشغيل بـ ” التعريفة ” الجديدة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت شركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، أن التعريفة الجديدة، من المتوقع أن لا يكون لها تأثير جوهري على إيرادات الشركة أو تكاليف التشغيل؛ قائلة: ” سيكون التأثير خاضعًا لنمط الاستهلاك “.

وأشارت ” الكهرباء ” إلى أن الدولة ستستمر بتقديم الدعم المالي للشركة، وتوفير السيولة اللازمة؛ لتمويل مشاريعها، وفقًا لخطاب أرسلته وزارة المالية إلى الشركة.

الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء، أعلنت عن تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية بدءً من 1/1 / 2018، على بعض فئات المشتركين، وتغيير بعض شرائح الاستهلاك، وفقًا لقرارت مجلس الوزراء التي تم إصدارها أمس؛ حول بدء التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.