” هيئة الرياضة ” تتكفل بعلاج 4 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

أعلن المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، تكفل هيئة الرياضة بالعملية الجراحية والبرنامج التأهيلي لـ4 لاعبين تعرضوا لإصابات أثناء المشاركة في دوري المحترفين.

وأوضح ” آل الشيخ ” في تغريده على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الهيئة ستتكفل بعملية الجراحية والبرنامج التأهيلي لكلًا من ” لاعب الهلال نواف العابد، لاعب الأهلي علي الزبيدي، لاعب النصر عوض خميس، ولاعب الاتحاد عوض خريص “.

وكان تركي آل الشيخ انتقد، أمس، الجهاز الطبي بالمنتخب الأخضر لعدم متابعة إصابات اللاعبين، مستنكرًا تأخر إجراء عملية لاعب الهلال نواف العابد التي تم تاجيلها بسبب حاجة الفريق إليه.

يُذكر أنه من المقرر أن يغيب اللاعب نواف العابد عن فريقه لمدة 6 أشهر، كما يتغيب عوض خميس عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، وبسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي يغيب عوض خريص عن فريقه حتى نهاية الموسم.