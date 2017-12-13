فيديو مروع لثعبان ضخم يلتف حول رقبة طفلة

متابعات(صدى):

نشر والد طفلة صغيرة مقطع فيديو لابنته الصغيرة ، وهي تلهو مع ثعبان ضخم .

وظهرت الطفلة في الفيديو المتداول وهي تحتضن الثعبان الضخم البالغ طوله أربعة أمتار.

أوضح والد الطفلة أن الثعبان حيوان أليف غير مؤذى كما يوضح مقطع الفيديو انسجامه مع طفلته.