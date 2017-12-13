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فيديو مروع لثعبان ضخم يلتف حول رقبة طفلة

فيديو مروع لثعبان ضخم يلتف حول رقبة طفلة
متابعات(صدى):

نشر والد طفلة صغيرة مقطع فيديو لابنته الصغيرة ، وهي تلهو مع ثعبان ضخم .

وظهرت الطفلة في الفيديو المتداول وهي تحتضن الثعبان الضخم البالغ طوله أربعة أمتار.

أوضح والد الطفلة أن الثعبان حيوان أليف غير مؤذى كما يوضح مقطع الفيديو انسجامه مع طفلته.

This Baby Is Cuddling With A 13ft Python

This baby was raised with a 13ft Burmese python.

Posted by UNILAD on Monday, December 11, 2017

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39811 ] نشر منذ 30 دقيقة

يوم والثاني دور بنتك في بطنها ,,

[ عدد التعليقات: 6641 ] نشر منذ 20 دقيقة

ـ ـ أوضح والد الطفلة أن الثعبان حيوان أليف غير مؤذى ـ ـ
.
طـــــــــــــــــيب يصــــــــــــــــــــير خـــــــــــــــــــــير .
.
صحــــــــيح كلامــــــــك يا عـــــزيزي ابومحمد .👍👍😊.

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