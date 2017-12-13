بلدية الروضة تنظم زيارة لمدرسة سلمان بن ربيعة الابتدائية

حمود العنزي(صدى):

نظمت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض زيارة مدرسة سلمان بن ربيعة الابتدائية لمبنى البلدية للتعرف على طبيعة الخدمات والأعمال التي تقدمهاالبلدية.

ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة واشار الى انه تم التنسيق مع ادارة المدرسة وقام وفد من الطلبة بصحبة مشرف بزيارة للبلدية حيث تجولوا داخل المبنى واطلعوا على سير العمل واستمعوا الى شرح من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وتوضيح كيفية تخصص كل قسم.

وأجابوا على استفسارات الطلبة، وشاهد الطلبة كيفية الحصول على التراخيص المهنية ورخص المباني السكنية والتجارية والأنشطة الترفيهية وعمل إدارة الحدائق والنظافة وصحة البيئة والأنشطة الاجتماعية الأخرى وقدمت لهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

وأوضح المهندس الطيار أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام البلدية بتفعيل الخدمة المجتمعية للبلدية.