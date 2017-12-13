دراسة: التخلص من العمل يمنح نوما أفضل للمتقاعدين

متابعات(صدى):

أوضحت دراسة حديثة في فنلندا، أن مشكلات النوم لدى الموظفين تقل عندما تخف ضغوط العمل وينتقلون إلى مرحلة التقاعد.

وتوصل الباحثون إلى أن النوم غير المريح والاستيقاظ مبكرا جدا، في الصباح على وجه الخصوص، يتراجع بدرجة كبيرة خاصة بين المتقاعدين الذين كانوا يعانون من ضعف الصحة والتوتر بسبب العمل قبل تقاعدهم.

وذكرت سنا ميلينتوستا، كبيرة الباحثين في الدراسة أن “الناس يعانون من الاستيقاظ المبكر والنوم غير المريح في السنوات الأخيرة، قبل التقاعد، مقارنة بمرحلة ما بعد التقاعد”.

وأوضحت ميلينتوستا وزملاؤها في نشرة ” سليب ” الإلكترونية، أن النوم يكون غير مريح حين يشعر الإنسان بالإرهاق حتى وإن استغرق النوم لسبع أو ثماني ساعات “.

وترتبط صعوبات النوم والنوم لفترات قصيرة، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري والوفاة المبكرة.

وأوردت الدراسة أن جودة النوم، وهي مكون أساسي في حالتنا الصحية، تكون أقل خلال سنوات العمل “.