بالصور.. القنصل العام للمملكة في دبي يزور بعثة منتحب الاحتياجات الخاصة

نواف السالم(صدى):

زار القنصل العام للمملكة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالهادي بن محمد الشافي، بعثة المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة المشاركة في البطولة الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة (فئة الشباب).

والتقى القنصل خلال الزيارة،رئيس اللجنة البارالمبية أحمد المقيرن وعضو مجلس الإدارة حسام الصالح والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين،مثنياً على أدائهم المشرف في البطولة.

ونوه القنصل العام للمملكة في دبي في تصريح صحفي، بالإنجازات الكبيرة التي حققها المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة في البطولة الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة (فئة الشباب) والمتمثلة بتحقيق 15 ميدالية حتى الآن .

وأكد الشافي حرص القنصلية في دبي على تقديم الدعم لوفود المملكة،متمنيا للاعبين التوفيق في جميع المحافل الرياضية.