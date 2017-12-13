وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لمحادثات غير مشروطة مع كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية حول نزع أسلحتها النووية بدون شروط مسبقة.

وقال تيلرسون، خلال اجتماع لمنتدى المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن، ” نحن مستعدون لعقد أول اجتماع بدون شروط مسبقة “.

وأوضح: ” لنجتمع فقط ونتحدث عن الطقس لو أردتم ونتحدث حول ما إذا كانت طاولة الحوار ستكون مربعة أم مستطيلة إذا كان هذا ما يثير حماستكم “.