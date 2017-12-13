وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لمحادثات غير مشروطة مع كوريا الشمالية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية حول نزع أسلحتها النووية بدون شروط مسبقة.
وقال تيلرسون، خلال اجتماع لمنتدى المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن، ” نحن مستعدون لعقد أول اجتماع بدون شروط مسبقة “.
وأوضح: ” لنجتمع فقط ونتحدث عن الطقس لو أردتم ونتحدث حول ما إذا كانت طاولة الحوار ستكون مربعة أم مستطيلة إذا كان هذا ما يثير حماستكم “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 59 دقيقة
ههههههههههههههههه
الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة نعم وهم مستعدون لذلك.
لكن نزع أسلحتها النووية !!! أشك فى ذلك ان كوريا سوف توافق حيث ان من يحمى كوريا الشمالية من بطش الولايات المتحدة هو وجود الاسلحة النووية والصواريخ الباليستة ومنهم الصاروخ هواسونغ-15 ومعناه “المريخ-15” بالعربية وهو صاروخ باليستي تكتيكي من إنتاج كوريا الشمالية تم إطلاقه في 28 نوفمبر 2017 وهو أول صاروخ تصنعه كوريا الشمالية قادر على الوصول إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة مداة 11000 كيلومتر كما انهم يصنعون الان غواصة تستطيع أطلاق صاروخ باليستي تكتيكي من تحت سطح البحر مداة 8000 كيلومتر.