تفاصيل وجود ممرضات هنديات في سجون المملكة بتهمة التزوير 

تقبع ممرضات كثيرات من الولايات الهندية في سجون المملكة وذلك حملهن شهادات خبرة مزورة.

وتلقي الممرضات باللائمة على شركات التوظيف، لكن السلطات تتحدث عن أن مقدم الطلب عليه أن يعتني جيدا بالطلب الذي يقدمه.

كما وجدت وزارة الصحة أن شركات توظيف في نيودلهي لها أفرع ووكلاء في حيدرأباد وكيرلا أصدروا شهادات خبرة العمل المزورة للممرضات.

وأتهمن الممرضات اللائي يقبعن في السجون في أنحاء المملكة بالتزوير، وفي بعض الحالات تم الاستغناء عن خدمات بعضهن بعد تبرئتهن من قبل القضاء، وأكد مسؤول هندي أن عدد من الممرضات بعد استكمال دراستهن في التمريض يتوجهن لدول الخليج أو الولايات المتحدة لكنهن يفتقدن للتدريب العملي ويستخدمن شهادات خبرة عمل مزورة.