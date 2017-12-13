النفط يتعافى مع تراجع كبير في المخزون الأمريكي

واشنطن(صدى):

استرد النفط عافيته مع تراجع كبير في مخزونات الخام الأمريكي، وارتفعت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية وبلغت الزيادة ما نسبته 50 سنتا أو ما نسبته 0.8 %.

وبلغ سعر البرميل 63.84 دولارا بحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش، وقد استقر عند 1.35 دولار أو 2.1.

وقال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام هبطت بمقدار7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر لتصل إلى 444.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.8 مليون برميل.

وانخفضت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.5 مليون برميل.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين زادت بواقع 2.3 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 2.5 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تزيد902 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 257 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.3 مليون برميل يوميا.