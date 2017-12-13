الجيش اليمني: 150 قتيلا وجريحا لميليشيا الحوثي الإيرانية في حجة

فهمي محمد(صدى):

أكد الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي بمحافظة حجة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح الجيش اليمني في بيان، أن عدة مناطق بالمحافظة شهدت معارك عنيفة وقصفا مكثفا لطيران التحالف، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأكد البيان، نقل القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإيرانية إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة والمستشفى الريفي بمديرية عبس، مشيرا إلى استمرار المواجهات في بني سراع بمديرية الشغادرة في محافظة حجة لليوم السابع، بين الأهالي و ميليشيا الحوثيين الذين يحاولون إقتحام المنطقة المنتفضة وإخضاعها لسيطرتهم.