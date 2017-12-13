الجيش اليمني: 150 قتيلا وجريحا لميليشيا الحوثي الإيرانية في حجة
أكد الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا في معارك وغارات للتحالف العربي بمحافظة حجة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضح الجيش اليمني في بيان، أن عدة مناطق بالمحافظة شهدت معارك عنيفة وقصفا مكثفا لطيران التحالف، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مسلحا حوثيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وأكد البيان، نقل القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإيرانية إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة والمستشفى الريفي بمديرية عبس، مشيرا إلى استمرار المواجهات في بني سراع بمديرية الشغادرة في محافظة حجة لليوم السابع، بين الأهالي و ميليشيا الحوثيين الذين يحاولون إقتحام المنطقة المنتفضة وإخضاعها لسيطرتهم.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14620 ] نشر منذ 1 ساعة
الغريب ان قناة MTV اللبنانيه نقلت عن قناة العالم الايرانيه مقتل عبدالملك الحوثي وابن عمه في هجوم بطائرات التحالف في احدى المباني اثناء تواجدهم فيها
والاكثر غرابه ان الخبر لم يذاع في القنوات الاخرى مثل الجزيره والعربيه !!!!!!!!!!!!!!!!!