يوسف الكويليت: ” الشارع الثقافي وسط مدينة الرياض بداية مهمة لتنمية الوعي “

أماني الغامدي(صدى):

قال الكاتب الصحفي يوسف الكويليت إن الشارع الثقافي وسط مدينة الرياض تظاهرة جديدة وبداية مهمة طالما نعيش شحاً هائلاً في ملء فراغات تنشيط ذاكرتنا، وتنمية وعينا الاجتماعي حتى أن الإقبال من مختلف الطبقات، وخاصة المرأة، زاد من قيمة التظاهرة، ولعل تنوع المعروض من فنون ومكتبات متنقلة، ورموز لبعض مدننا ومختصين بالتوعية الصحية والإسعافات والعديد من المعروضات شكلت صوراً جاذبة للجميع.

وأضاف الكويليت، في مقال له بعنوان ” فنانون في الشارع الثقافي ” بصحيفة الرياض: ” الحديث عن المهرجان يجعلنا نتفاءل بتطويره بحيث يشكل أنموذجاً يعكس واقعنا الثقافي ولا يقتصر على مدينة الرياض صاحبة المبادرة الأولى، لأن قابلية تعميمه على مدننا ممكنة جداً وفوائده ستكون عظيمة، ما يهمني ليس فقط المشاهدة، وإنما تفاعل المواطن، وخاصة في مجالات الفنون التشكيلية التي لم تحظ بالدعم المادي والمعنوي رغم وجود أعمال رائدة للعديد من الفنانين، ثم إن القيمة الفنية للذائقة الشخصية أو العامة هي جوهر التفاعل بين مبدع العمل ومتلقيه، غير أن مفاهيمنا لا تزال بطور الوعي لقيمة مثل هذه الأعمال التي طالما تفاخرت بها شعوب وحضارات وأصبحت مصدر دخل مادي وشهرة عالمية “.