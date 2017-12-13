فيديو.. بدر السعيد: نواف العابد لن يلعب وهو مصاب
علق الناقد الرياضي بدر السعيد، على تصريحات لاعب الهلال نواف العابد والذي أكد خلالها أنه يلعب وهو مصاب، مؤكدا أن العابد لن يلعب أي مباراة لو تأكد الجهاز الطبي بالفريق خطورة لعبه.
وأضاف السعيد في تصريحاته لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، أن إدارة الهلال تتعامل مع الأزمات باحترافية، مضيفا: ” لا أحد يشكك في نجاحات الإدارة في الملعب وخارج الملعب، مشيدا بسرعة تفاعل الهلال مع تغريدة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وإصدارهم بيان حول تأثر مشاركة العابد في المباريات بسبب حالته الطبية.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1519 ] نشر منذ 57 دقيقة
وهذا. يؤكد. انه وناديه. تحايلا. على مسؤلي المنتخب عدة مرات. بأنه مصاب. وهو يلعب من شهور. وكل المباراة. مع الفرج. كله لأجل الهلال. والغريب. مسؤلي المنتخب يأخذون أحسن صانعي لعب بالنصر ويتركون الهلال. والنصر يعاني. الى متى الضحك على الناس.