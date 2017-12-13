الفوزان: ” تأخرنا كثيرا في الانفتاح على دور السينما “
يرى الدكتور عبدالله الفوزان، أن المملكة تأخرت كثيرا في الانفتاح على دور السينما والمسارح.
وقال الفوزان في مقال له بعنوان ” ما المهم في الترخيص لدور السينما؟ ” بصحيفة الرياض: ” أعتقد أننا ألحقنا الضرر بأنفسنا بتأخرنا في إيجاد دور للسينما والمسرح وبقمعنا المتواصل للدراما التلفزيونية المحلية “.
وتابع الفوزان: ” نظرتنا لدور السينما فيما يبدو لي ليست كما ينبغي فقد كنا نعتبرها حسب الواضح لي مجرد أدوات وأماكن لعرض الأفلام السينمائية في حين أنها من أهم أدوات صناعة السينما المحلية فدون دور للسينما لا يمكن أن يكون هناك إنتاج سينمائي محلي “.
وأشار إلى أن ” الأفلام السينمائية ليست مجرد أدوات للترفيه والتسلية بل من أهم عوامل بناء الوعي والثقافة بل وتطوير القيم والعادات وترشيد السلوك إلى آخر أدوارها البناءة وهذا إذا أحسنا استخدامها “.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14620 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير
هلال[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
دامك هذي وجه نظرك وش مسكتك كل هالسنين
يا دكتور الفوزان أهنيك على مدى احترافيتك في فنون النفاق الاجتماعي
كان زمان[ عدد التعليقات: 2124 ] نشر منذ 1 ساعة
يارجل يازينك ساكت ..
أعرفك من أيام الجامعة (( بكلية الآداب )) راعي هياط ..
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاصة الموضوع كما اخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكل راع مسؤل عن رعيته )
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2102 ] نشر منذ 55 دقيقة
بعلمك ويش سكته كل السنين
كان هو وغيرهـ يخشى
من المتشددين التكفيرين
مثل جهيمان العتيبي وطقته
والعتبان والله برآء منه مثل براءة
الذئب من دم نبي الله يوسف
ع السلام
جهيمان الذي سفك دماء خلق الله في بيت الله الحرام
هو رأس الفتنه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13121 ] نشر منذ 51 دقيقة
ان كان ماتقول فيه خير للاسلام والمسلمين جزاك الله خير واذا كان غير ذالك الله يعاملك بما انت اهلا له
العرجاني[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 34 دقيقة
نطق الرويبضه دنيا الله يكفي شرها
القرشي[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 8 دقائق
بياع كلام وطبال من الدرجة الأولى والمصيبة إنه في مجلس الشورى .
الظاهر إن الليبراليين استحلوا مجلس الشورى بالكامل حتى إللي ممكن
نحسبه ماهم منهم تثبت لنا الأيام عكس ذلك … الله المستعان .
سمحان[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 6 دقائق
الجمدالله انه من يدعو للفساد يكون وزر كل من تسبب في افساده بناء على تأييد او تصريح في ذمته وانشاء الله يسئل
قال تعالى(قفوهو انهم مسئولون)