الفوزان: ” تأخرنا كثيرا في الانفتاح على دور السينما “

عادل الحربي(صدى):

يرى الدكتور عبدالله الفوزان، أن المملكة تأخرت كثيرا في الانفتاح على دور السينما والمسارح.

وقال الفوزان في مقال له بعنوان ” ما المهم في الترخيص لدور السينما؟ ” بصحيفة الرياض: ” أعتقد أننا ألحقنا الضرر بأنفسنا بتأخرنا في إيجاد دور للسينما والمسرح وبقمعنا المتواصل للدراما التلفزيونية المحلية “.

وتابع الفوزان: ” نظرتنا لدور السينما فيما يبدو لي ليست كما ينبغي فقد كنا نعتبرها حسب الواضح لي مجرد أدوات وأماكن لعرض الأفلام السينمائية في حين أنها من أهم أدوات صناعة السينما المحلية فدون دور للسينما لا يمكن أن يكون هناك إنتاج سينمائي محلي “.

وأشار إلى أن ” الأفلام السينمائية ليست مجرد أدوات للترفيه والتسلية بل من أهم عوامل بناء الوعي والثقافة بل وتطوير القيم والعادات وترشيد السلوك إلى آخر أدوارها البناءة وهذا إذا أحسنا استخدامها “.