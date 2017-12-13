بالدليل.. نشطاء يكشفون عمالة قناة ” مكملين ” الإخوانية ودعمها لميليشيا الحوثي الإيرانية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تفضح قناة ” مكملين ” الإخوانية والتي تبث من تركيا بتمويل من النظام القطري، في تعد سافر على تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وأظهرت الصورة، المذيع الإخواني المصري محمد ناصر، وهو يصف ميليشيا الحوثي الإيرانية، الذين داسوا كرامة حزب الإصلاح الإخواني بالجيش اليمني وأنصار ﷲ.