بالدليل.. نشطاء يكشفون عمالة قناة ” مكملين ” الإخوانية ودعمها لميليشيا الحوثي الإيرانية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تفضح قناة ” مكملين ” الإخوانية والتي تبث من تركيا بتمويل من النظام القطري، في تعد سافر على تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.
وأظهرت الصورة، المذيع الإخواني المصري محمد ناصر، وهو يصف ميليشيا الحوثي الإيرانية، الذين داسوا كرامة حزب الإصلاح الإخواني بالجيش اليمني وأنصار ﷲ.
الواقع[ عدد التعليقات: 5552 ] نشر منذ 42 دقيقة
نتمنى من وزراء الإعلام الاجتماع ووضع ميثاق واتفاق بين جميع وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القنوات الفضائية المارقة وكذلك استدعاء المسؤلين عنها ومحاسبتهم ومطالبتهم با إثبات ما يقولون بالدليل وماهي أهدافهم ومع من يتآمرن ضد حكوماتهم وشعوبهم العربية والإسلامية رغم أنني اتوقع ان بعض الدول تغض الطرف عن بعض البرامج المسيئة للسعودية وبعض دول الخليج ومعضم هذه القنوات الفضائية تبث على أقمار عربية حكومية مع الأسف