8 معلومات تعرفها لأول مرة عن الثعابين

أماني الغامدي(صدى):

نشر موقع “Care2″أن الثعابين لا تعيش في بعض البلدان الباردة، كما يعيش أكثر من 3000 نوع من الثعابين بجميع أنحاء العالم تقريبا في كل بيئة ممكنة، بما في ذلك الصحاري والمستنقعات والغابات والمراعي والمحيطات.

وأَضاف أن في المناطق الأكثر برودة، فإن العديد من الثعابين تدخل في السبات خلال فصل الشتاء، أو تسعى إلى المناطق الدافئة للاختباء فيها، مثل داخل المرآب أو الحظيرة، مشيرا إلى أن الأماكن الوحيدة في العالم، التي لا تحوي الثعابين، هي أيسلندا وأيرلندا وغرينلاند ونيوزيلندا.

كما أكد الموقع أن هناك عدة حقائق عن الثعابين منها:

عاشت الثعابين لأكثر من 60 مليون سنة

الثعابين بلا ذقن

70% من الثعابين تضع بيضا و30% تلد

بعض الثعابين يمكن أن تطير

غالبية الثعابين ليست سامة

الثعابين يمكن أن تصطاد في مجموعات

الثعابين ترمز للحظ الجيد