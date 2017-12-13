محمد الكسادي يهرب إلى الشرعية ويساند الجيش الوطني ضد الانقلابيين  

فهمي محمد(صدى):

أكدت قبيلة يمنية، على فرار نائب رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين الموالين لإيران، وعضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام ” الشيخ قاسم محمد الكسادي ” ، من صنعاء ووصلوله إلى المناطق التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت المصادر القبلية أن الكسادي وصل إلى مسقط رأسه في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء، وأعلن انضمامه لقوات الشرعية، مشيرًا إلى أن اليمن لم يشهد الجوع إلا في عهد الحوثيين.

من جهة أخرى أوضح مصدر رسمي في قيادة قوات التحالف أنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية طلب التصريح لطائرة روسية لإجلاء موظفي سفارة روسيا الاتحادية والمواطنين الروس من مطار صنعاء. وأفاد المصدر أن الطائرة قد وصلت المطار وغادرت وعلى متنها موظفو السفارة.