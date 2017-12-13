فيديو.. الفوزان يكشف حكم سحب السيارة حال التأخر في تسديد الأقساط
أكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز الفوزان، أنه يجوز قيام البنوك بسحب السيارات المُباعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، حال تأخر مستأجرها في سداد الأقساط المتبقية عليه.
وأشار الفوزان، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إلى أن الإيجار ليس بيعاً بحيث يتملك الشيء ومنافعه، وإنما الإيجار هو بيع المنفعة يعني الاستفادة من السيارة وتكون أمانة عند مستأجرها ولكنها تكون ملكاً للبنك.
وأضاف أن المستأجر إذا لم يسدد القسط في موعده كما هو منصوص في عقد البيع، فمن حق مالك السيارة أن يأخذها، وفي حالة طلبه تسديد المبلغ المتبقي بدون الفوائد دفعة واحدة، فهذا لا يعتبر ربا.
#يستفتونك@khalovhalahmari@Abdulazizfawzan
حكم اخذ البنك السيارة اذا لم اسدد الاقساط كلها؟ pic.twitter.com/UpeYTslBap
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 12, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23900 ] نشر منذ 45 دقيقة
تعامل باالكاش وريح راسك
أريح لك وأوفر🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39801 ] نشر منذ 44 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ ،ومنكم نستفيد ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 14610 ] نشر منذ 38 دقيقة
كلام سليم