الراجحي يوجه نصيحة هامة لمن يريد الإبداع في عمله

عادل الحربي(صدى):

طالب رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، كل مَن يريد أن يبدع في عمله، بأن عليه حب عمله وحب المكان الذي يعمل فيه، موضحا أن هذا يساعده على الإتقان وإنجاز العمل بجودة عالية.

وأكد الراجحي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” نصيحتي لمن يريد الإبداع في عمله: أحب عملك، وأحب المكان الذي تعمل فيه”، مضيفاً “من ينفذ مهامه بحب سينجزها -بعد توفيق الله- بجودة عالية، ويساهم في تطوير شركته، ويبدع في أعماله، وهذا من إتقان العمل الذي يحبه الله تعالى “.