سيدات تسألن ” بلدية جدة ” عن ممثلتهن رشا حفظي
انتقد عدد من الرجال والسيدات ببلدية ” جدة ” غياب ممثلهم، إذ أن أكثر من 210 رجال وسيدات واجهوا المجلس البلدي بجدة، في أول لقاء جمعهم مساء أمس الأول (الإثنين) في مركز حي النهضة شمال جدة، بسبب غيابه عنهم منذ أكثر من 6 شهور.
وتسائلت 50 سيدة ، في استفسار لرئيس المجلس البلدي المهندس عبدالمجيد البطاطي عن ممثلتهن الوحيدة في المجلس العضوة رشا حفظي، التي غابت للمرة الثانية عن اللقاء، كما استغربن غياب عضوات مبادرة بلدي.
وألقى البطاطي الكرة في ملعب العضوة الغائبة، وقال ” اسألوها “، مؤكدا أنه تم إبلاغها بموعد اللقاء عبر «قروب المجلس» والبريد الإلكتروني «الإيميل»، مستدركا «ربما تعذر حضورها لظروف تخصها».
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23900 ] نشر منذ 47 دقيقة
أسمن أمرأه ف العالم🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 14610 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ايش تبون منها تحضر الاجتماع ؟ ثم يمكن موعد الاجتماع يوافق موعد الدوره الشهريه عندها او حالة ولاده عندها او عند احدى بناتها او زوجة ابنها او حتى جارتها . عموما التمسو لها العذر
لا هي ولا غيرها منهم فايده للمواطن ولا للمدينه او المحافظه التي ترشحو فيها
وجودهم مجرد ديكور فقط