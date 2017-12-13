سيدات تسألن ” بلدية جدة ” عن ممثلتهن رشا حفظي 

نايف السالم(صدى):

انتقد عدد من الرجال والسيدات ببلدية ” جدة ” غياب ممثلهم، إذ أن أكثر من 210 رجال وسيدات واجهوا المجلس البلدي بجدة، في أول لقاء جمعهم مساء أمس الأول (الإثنين) في مركز حي النهضة شمال جدة، بسبب غيابه عنهم منذ أكثر من 6 شهور.

وتسائلت 50 سيدة ، في استفسار لرئيس المجلس البلدي المهندس عبدالمجيد البطاطي عن ممثلتهن الوحيدة في المجلس العضوة رشا حفظي، التي غابت للمرة الثانية عن اللقاء، كما استغربن غياب عضوات مبادرة بلدي.

وألقى البطاطي الكرة في ملعب العضوة الغائبة، وقال ” اسألوها “، مؤكدا أنه تم إبلاغها بموعد اللقاء عبر «قروب المجلس» والبريد الإلكتروني «الإيميل»، مستدركا «ربما تعذر حضورها لظروف تخصها».