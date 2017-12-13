حيلة مواطن تحرج قطاعي” التجارة ” و ” الأمانة “

عادل الحربي(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن جمع بين جهتين حكوميتين في مكالمة هاتفية جماعية دون تنسيق مسبق.

وتواصل المواطن مع وزارة التجارة والاستثمار للإبلاغ عن مغسلة سيارات بالغت في أسعارها أكدت له أنه ليس من اختصاصها وهذا من اختصاص البلديات، فتواصل مع البلدية التي أكدت من جهتها أنها من اختصاص ” التجارة ” ليجمع بينهما في مكالمة هاتفية لم تتجاوز مدتها 90 ثانية فقط كانت كفيلة بتسليط الضوء على حالة غريبة تحولت فيها شكواه إلى كرة نار تتقاذفها الجهتان، دون رد شاف يبدد حيرته أو يستجيب في حينها لشكواه.