فيديو.. فنانون وجموع غفيرة في عزاء أبو بكر سالم

متابعات(صدى):

توافد، أمس الثلاثاء، جموع غفيرة من الفنانين والمواطنين لحضور عزاء الفنان الكبير أبو بكر سالم.

وأوضح الشاعر مسفر الدوسري أن العزاء اليوم للوطن وليس لشخص بعينه، لأن أبو بكر فنان كبير على المستوى الفني والإنساني، مشيراً إلى أن الفنان ترك لنا إرثاً من الفرح والسعادة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ” روتانا ” سالم الهندي أن نبأ وفاة أبوبكر كان صدمة، مشيراً إلى أن الساحة الفنية فقدت فناناً كبيراً، فيما نعى الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الفنان أبو بكر، داعياً له بأن يكون مثواه الجنة.