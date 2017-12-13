فيديو.. فنانون وجموع غفيرة في عزاء أبو بكر سالم
توافد، أمس الثلاثاء، جموع غفيرة من الفنانين والمواطنين لحضور عزاء الفنان الكبير أبو بكر سالم.
وأوضح الشاعر مسفر الدوسري أن العزاء اليوم للوطن وليس لشخص بعينه، لأن أبو بكر فنان كبير على المستوى الفني والإنساني، مشيراً إلى أن الفنان ترك لنا إرثاً من الفرح والسعادة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ” روتانا ” سالم الهندي أن نبأ وفاة أبوبكر كان صدمة، مشيراً إلى أن الساحة الفنية فقدت فناناً كبيراً، فيما نعى الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الفنان أبو بكر، داعياً له بأن يكون مثواه الجنة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23900 ] نشر منذ 1 ساعة
أنتوا اليوم تحضرون للعزاء
وبكرة النهار الناس تحضر عزاكم
اليوم الموت تخطاكم وراح لأبو أصيل
بكرة يجينا ويجيكم
كلن يحاول يزين وضعه مع ربه
لاغرغرت الروح وفارقت الجسد
معد تنفعك الأغاني والذكرى الي يشوون بها روحك فاالقبر🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6633 ] نشر منذ 49 دقيقة
رحمة الله عليك يا أبو اصــــــــــــــــيل ،