بالفيديو.. التعليق الأول من ” عموري ” بشأن عرض ” الهلال ”
قال عمر عبدالرحمن لاعب العين والمنتخب الإماراتي إنه سمع عن مفاوضات نادي الهلال مع ناديه الإماراتي ولكنه لا يعلم ما حدث بينهما بسبب التحاقه بمعسكر المنتخب الإماراتي.
وأضاف ” عموري ” في حديث هاتفي لـ ” في المرمى” : القرار بيد المسؤولين بنادي العين، والرأي الأول والأخير بيد نادي العين، أنا صبور وراض بكل شيء.
وعن رغبته في الانتقال، أردف نجم المنتخب الإماراتي: ” أرغب في الاحتراف خارجيا لتمثيل بلدي الإمارات خير تمثيل، هذا طموح وتحد، فيما لو لعبت للهلال سيكون شرف كبير بكل تأكيد، وهذا شعور لدى جميع اللاعبين الخليجيين والعرب “.
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