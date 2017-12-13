بالفيديو.. التعليق الأول من ” عموري ” بشأن عرض ” الهلال ”  

نواف السالم(صدى):

قال عمر عبدالرحمن لاعب العين والمنتخب الإماراتي إنه سمع عن مفاوضات نادي الهلال مع ناديه الإماراتي ولكنه لا يعلم ما حدث بينهما بسبب التحاقه بمعسكر المنتخب الإماراتي.

وأضاف ” عموري ” في حديث هاتفي لـ ” في المرمى” : القرار بيد المسؤولين بنادي العين، والرأي الأول والأخير بيد نادي العين، أنا صبور وراض بكل شيء.

وعن رغبته في الانتقال، أردف نجم المنتخب الإماراتي: ” أرغب في الاحتراف خارجيا لتمثيل بلدي الإمارات خير تمثيل، هذا طموح وتحد، فيما لو لعبت للهلال سيكون شرف كبير بكل تأكيد، وهذا شعور لدى جميع اللاعبين الخليجيين والعرب “.