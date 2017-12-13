” الديلي ميل” تضع الأسد في موقف لا يحسد عليه.. ومتابعون: ” هذا مقدارك أيها الصغير “

دمشق(صدى):

في تعليق لاذع منها، قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن ما تعرض له الرئيس السوري بشار الأسد وهو برفقة بوتين في قاعدة حميميم باللاذقية، يعد لحظة مهينة التي توقف فيها الديكتاتور السوري بشار الأسد عن متابعة فلاديمير بوتين عن طريق الجنود الروس ، وذلك على أرضه لحظة إصدار إعلان ” النصر ” على داعش .

وتابعت الصحيفة تعليقاً على الفيديو : تظهر اللقطات أن الرجل السوري القوي كان متواضعاً على أرضه، عندما أمره جندي من الكرملين بالانتظار بينما سار بوتين أمامه.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لعسكري روسي وهو يمنع بشار الأسد من السير برفقة بوتين في اللاذقية .

فيما تناول قراء الصحيفة الفيديو بسخرية واسعة ، فمنهم من قال : ” الآن تعرف مقدارك أيها الرجل الصغير” .

وأضاف آخر : ” لحظة مهينة للأسد تدفعني للتقيؤ الآن سأذهب للحمام” .وتابع آخر : ” الأسد يعرف مكانه وهو أسفل إبهام بوتين ، ونعرف جيداً من يدير سوريا” .