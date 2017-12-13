تقديرات تكشف: الاستغناء عن سيارات الوقود ينقذ أرواح الآلاف

وفي أكتوبر الماضي، تعهدت 12 مدينة كبيرة بينها باريس ولوس أنجلوس ومكسيكو وسياتل “الاستغناء تماما عن السيارات العاملة بمصادر الطاقة الأحفورية بحلول سنة 2030″، وفق رئيسة بلدية باريس آن أيدالغو وهي رئيسة هذه الشبكة التي تضم 91 مدينة ملتزمة في مكافحة التغير المناخي.

وأضافت أيدالغو، خلال مؤتمر صحفي مع أرنولد شوارزينيغر مؤسس منظمة “ار 20” التي تضم حكومات إقليمية “في 2030، بفضل هذا التدبير، سيتراجع مستوى الجزيئات الدقيقة في باريس وفي هذه المدن الـ11 الأخرى بحدود 1,3 ميكروغرام في المتر المكعب”، وفق ما أوردت “فرانس برس” الثلاثاء.