فرنسا ترفض توسع دولة الملالي نحو البحر المتوسط

باريس(صدى):

أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، أن بلاده ترفض توسع طهران العسكري إلى البحر المتوسط، موجها انتقادا لاذعا للأطماع الإقليمية الإيرانية.

وقال وزير خارجية فرنسا ” إن إيران تجلب فصائل مسلحة تابعة لها وتدعم حزب الله، ينبغي أن تعود سوريا دولة ذات سيادة مرة أخرى وهذا يعني دولة مستقلة عن ضغوط وأي وجود لبلدان أخرى على أراضيها ” .

وأكد لو دريان أن الوقت حان كي تتعاون موسكو وطهران مع مجلس الأمن لإنهاء الحرب في سوريا والمستمرة منذ ستة أعوام، مضيفا إلى أن ” الوجود الإيراني والرغبة في إقامة محور من المتوسط إلى طهران أقول لا.. سوريا لا بد وأن تبقى “.