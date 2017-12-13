فرنسا ترفض توسع دولة الملالي نحو البحر المتوسط
أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، أن بلاده ترفض توسع طهران العسكري إلى البحر المتوسط، موجها انتقادا لاذعا للأطماع الإقليمية الإيرانية.
وقال وزير خارجية فرنسا ” إن إيران تجلب فصائل مسلحة تابعة لها وتدعم حزب الله، ينبغي أن تعود سوريا دولة ذات سيادة مرة أخرى وهذا يعني دولة مستقلة عن ضغوط وأي وجود لبلدان أخرى على أراضيها ” .
وأكد لو دريان أن الوقت حان كي تتعاون موسكو وطهران مع مجلس الأمن لإنهاء الحرب في سوريا والمستمرة منذ ستة أعوام، مضيفا إلى أن ” الوجود الإيراني والرغبة في إقامة محور من المتوسط إلى طهران أقول لا.. سوريا لا بد وأن تبقى “.
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