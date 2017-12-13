مدير ” حساب المواطن ” يوضح أسباب عدم الإفصاح عن قيمة الدعم 

نايف السالم(صدى):

أرجع المهندس علي الراجحي مدير ” حساب المواطن “، أسباب عدم الإفصاح عن قيمة الدعم المالي الذي سيتلقاه المستفيد تزامنًا مع إعلان سياسة البرنامج ، إلى أنه أُقرَّ أمس التغيير في تعرفة الكهرباء، وأيضًا منتجات الوقود، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مدخلات بناء على تلك المتغيرات، تكون جاهزة في 21 ديسمبر الحالي 2017، عندها سيتم إعلان جميع الأرقام.

وقال “الراجحي” لبرنامج ” معالي المواطن ” إنه سيتم تحديد مقدار الدعم بناء على تركيبة الأسرة. وبيَّن أن حساب المواطن لن يراعي الالتزامات المالية للمستفيدين من قروض وغيرها.

واعتمد برنامج ” حساب المواطن ” مجلس الوزراء سياسته أمس الثلاثاء، التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج، وشروط الأهلية والاستحقاق.