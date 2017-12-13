فيديو.. تشيلسي يعود لطريق الانتصارات بثلاثية في هدرسفيلد

نواف السالم(صدى):

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، على مضيفه هدرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الدوري الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء.

وتقدم البلوز بهدف بعد مرور 23 دقيقة من تمريرة إيدن هازارد إلى ويليان الذي منحها إلى تيموي باكايوكو ليسجل الهدف الأول، وأضاف تشيلسي الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما أرسل ماركوس ألونسو كرة عرضية من الجانب الأيسر وحولها ويليان إلى داخل المرمى.

وانتهت آمال هدرسفيلد الوافد الجديد في العودة بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني إذ تلقى ويليان تمريرة من ألونسو ومهدها إلى بيدرو الذي سدد بقوة وسجل هدفا.

وأحرز البديل لوران ديبواتر هدفا لهدرسفيلد في الوقت بدل الضائع بضربة رأس.