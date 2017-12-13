هاشم النمر: السينما تعتبر أقل ضرراً من القنوات الفضائية التي أصبحت تدخل منازلنا

طلال الغامدي(صدى):

أكد المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة جدة الدكتور هاشم بن عبدالله النمر، أن العروض السينمائية ستخضع للرقابة من قبل وزارة الثقافة والإعلام كي تتوافق مع القيم والثوابت وتقاليد مجتمعنا الإسلامي كي لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.

وأضاف النمر، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على إصدار تراخيص بفتح دور للعرض السينمائي في المملكة كصناعة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتابع: السينما تعتبر أقل ضرراً من القنوات الفضائية التي أصبحت تدخل منازلنا بأقل التكاليف ولا يوجد عليها رقيب أو محاسب, وذلك أن دور السينما لن تعرض إلا الأفلام المرخصة رسمياً من قبل وزارة الثقافة والإعلام.